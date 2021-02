autosprint : Ufficiale, #Benvenuti è il nuovo direttore di #Imola ?? - FormulaPassion : #F1 | Dieci giorni dopo la sua selezione, Pietro #Benvenuti è ufficialmente il Direttore Generale dell'Autodromo En… - CorriereRomagna : Automobilismo, ora è ufficiale: Benvenuti ritorna a Imola - - SimonaCroisette : RT @TheWeekndITA: Benvenuti sul primo account italiano ufficiale dedicato al cantautore e producer canadese The Weeknd ???? - AnitaRus3 : RT @OzgeGurelItalia: Ciao a tutti! Benvenuti nella pagina ufficiale italiana su Ozge Gurel! Ci trovate anche su Instagram con il nome @ozge… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Benvenuti

Autosprint.it

Dopo un'attenta analisi la scelta è ricaduta su: hanno pesato in maniera importante, al di là delle sue doti manageriali e umane, ampiamente riconosciute, la conoscenza del territorio e ...Dopo un'attenta analisi la scelta è ricaduta su: hanno pesato in maniera importante, al di là delle sue doti manageriali e umane , ampiamente riconosciute, la conoscenza del territorio e ..."Per la carica di direttore generale avevamo sul tavolo diverse candidature di alto profilo professionale" osserva Gian Carlo Minardi.E' stata ufficializzata la nomina di Pietro Benvenuti come Direttore Generale dell'Autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari. Il mandato è triennale prorogabile per altri due anni.