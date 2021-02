Tsitsipas-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev saranno protagonisti di una delle due semifinali degli Australian Open 2021, in quanto superiori rispettivamente a Rafael Nadal e Andrey Rublev. Il greco dovrà vedersela con il bombardiere russo, in grande fiducia dopo il successo con il connazionale e galvanizzato da un periodo di forma straripante. Il match andrà in scena venerdì 19 febbraio, non prima delle ore 09.30 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky), che ne detiene i diritti in esclusiva, con live streaming tramite la piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights integrali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stefanose Daniilsaranno protagonisti di una delle due semifinali degli, in quanto superiori rispettivamente a Rafael Nadal e Andrey Rublev. Il greco dovrà vedersela con il bombardiere russo, in grande fiducia dopo il successo con il connazionale e galvanizzato da un periodo di forma straripante. Il match andrà in scena venerdì 19 febbraio, non prima delle ore 09.30 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky), che ne detiene i diritti in esclusiva, con livetramite la piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights integrali. SportFace.

