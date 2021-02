(Di giovedì 18 febbraio 2021) BARI - Quattroon line commesse ai danni di persone residenti in provincia di Potenza sono statedai Carabinieri, che, in totale, hanno denunciato otto persone. In particolare, sono ...

LaGazzettaWeb : Truffe online scoperte nel Potentino: 8 denunce - SassiLive : TRUFFE ONLINE, CARABINIERI DI POTENZA DENUNCIANO 8 PERSONE - quibresciait : Carte clonate, truffe informatiche e di immigrazione: 2 bresciani in vetta - Presi un milione a 200 correntisti ign… - Lauralink2me : San Valentino, in aumento le truffe online: Hacker all'attacco con centinaia di campagne di phishing sfruttando la… - VTrend_it : Valdera, truffe online: occhio agli sms svuota conto corrente -

BARI - Quattroon line commesse ai danni di persone residenti in provincia di Potenza sono state scoperte dai Carabinieri, che, in totale, hanno denunciato otto persone. In particolare, sono stati truffati - ...Per quanto annunci del genere possano sembrare allettanti, mi duole comunicarti che, nella quasi totalità dei casi, si tratta di menzogne e di vere e proprie, finalizzate al furto dei ...Tutta la truffa è organizzata per poter rubare i dati dell’account ai malcapitati utenti che si fanno ingannare dalla farsa. Ovviamente questo messaggio non è stato inviato da Amazon e i link non ripo ...Il phishing è una truffa assai diffusa, ed ora pare che gli hacker stiano attaccando i clienti di Poste Italiane con PostePay ...