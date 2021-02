Tg Pediatria | edizione del 18 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di giovedì 18 febbraio 2021) In partenza in quattordici asili nido di Roma, con l’obiettivo di estendersi poi su tutto il territorio nazionale, un progetto di screening per l’individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo. L’iniziativa porterà nelle strutture un’equipe composta da neuropsichiatra, psicologo, logopedista, osteopata e pediatra. “È un progetto che darà la possibilità di valutare i bambini per cercare di intercettare situazioni estremamente precoci e, laddove verranno identificate, i pediatri potranno indirizzare le famiglie all’IdO, che in forma gratuita potrà procedere con eventuali valutazioni”. A spiegarlo è Alberto Villani, presidente Sip, sottolineando il valore dell’iniziativa. NEUROSVILUPPO, PARTE AMBULATORIO GRATUITO PER MONITORARE PREMATURI