Ragazzo accoltellato | 16enne sanguinante in strada di notte

Un Ragazzo accoltellato e sanguinante trovato in gravi condizioni per le strade di Milano. L'hanno operato d'urgenza. Ragazzo accoltellato in strada, è accaduto per le vie di Milano. Il giovane è stato trovato da alcuni passanti e ha subito una aggressione di notte, nelle prime ore di giovedì 18 febbraio 2021.

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo accoltellato Notti violente, ragazzo di 16 anni accoltellato per strada: è grave Un ragazzo di 16 anni è stato trovato ferito, nella notte tra mercoledì e giovedì, per strada a Milano. Il giovane, J. K., di origine straniera, è stato soccorso dal 118 per due ferite da taglio ...

