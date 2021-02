Rabiot assist e poco più, Bentancur disastroso, McKennie assente: quanto è importante Arthur? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pogba, Pirlo, Marchisio e Vidal, il centrocampo della Juventus 2014/2015 era uno dei reparti migliori a livello europeo sia dal punto di vista tecnico sia fisico. Quel centrocampo, con tutti i suoi interpreti, fece la fortuna di Massimiliano Allegri che ereditò la squadra dal “fuggiasco” Conte. Marchisio, ex centrocampista della JuventusIn quell’anno il tecnico livornese riuscì inaspettatamente a portare i bianconeri alla finale di Berlino. Un squadra costruita negli anni mattoncino dopo mattoncino dal duo Marotta e Paratici, che tra colpi a sorpresa e parametri zero, erano riusciti ad allestire una formazione capace di lottare per il più prestigioso titolo europeo. Ma dopo quella meravigliosa cavalcata il mosaico cominciò sgretolarsi e perdere pezzi anno dopo anno. Il primo a lasciare la compagnia fu proprio l’attuale tecnico bianconero che, dopo l’infausta finale persa per 3-1 ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pogba, Pirlo, Marchisio e Vidal, il centrocampo della Juventus 2014/2015 era uno dei reparti migliori a livello europeo sia dal punto di vista tecnico sia fisico. Quel centrocampo, con tutti i suoi interpreti, fece la fortuna di Massimiliano Allegri che ereditò la squadra dal “fuggiasco” Conte. Marchisio, ex centrocampista della JuventusIn quell’anno il tecnico livornese riuscì inaspettatamente a portare i bianconeri alla finale di Berlino. Un squadra costruita negli anni mattoncino dopo mattoncino dal duo Marotta e Paratici, che tra colpi a sorpresa e parametri zero, erano riusciti ad allestire una formazione capace di lottare per il più prestigioso titolo europeo. Ma dopo quella meravigliosa cavalcata il mosaico cominciò sgretolarsi e perdere pezzi anno dopo anno. Il primo a lasciare la compagnia fu proprio l’attuale tecnico bianconero che, dopo l’infausta finale persa per 3-1 ...

