Quella variabile che incide sulla rapidità di vaccinazione degli Stati (Di giovedì 18 febbraio 2021) La lotta contro il coronavirus è entrata forse nella sua fase più cruciale. Adesso i vaccini sono pronti e, progressivamente, tutti i Paesi del mondo hanno iniziato (o stanno per iniziare) le loro campagne di immunizzazione. L’obiettivo dei governi è centrare la tanto agognata immunità di gregge, raggiungibile, secondo alcuni, “coprendo” almeno il 70% delle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 18 febbraio 2021) La lotta contro il coronavirus è entrata forse nella sua fase più cruciale. Adesso i vaccini sono pronti e, progressivamente, tutti i Paesi del mondo hanno iniziato (o stanno per iniziare) le loro campagne di immunizzazione. L’obiettivo dei governi è centrare la tanto agognata immunità di gregge, raggiungibile, secondo alcuni, “coprendo” almeno il 70% delle InsideOver.

stefano_romani : @giuslit Il 70% del mio reddito è variabile, in pratica su quella roba lì...pensa tu come sto messo... Ovviamente a… - Masssimilianoo : @VperVents Non credo che dipenda dalla variabile Draghi il destino di Conte, bensì da quella relativa a M5S e Pd - Carmen72131110 : @MediasetTgcom24 Qual'è la prossima? Sento nell'aria una nuova variabile..... Sarà quella definitiva?? - BrunoMutarelli : RT @MMirella28: ho nn giurare sulla luna,quella bugiarda ,incostante che girando cambia faccia ogni mese,anche il tuo amore cosi variabile/… - MMirella28 : ho nn giurare sulla luna,quella bugiarda ,incostante che girando cambia faccia ogni mese,anche il tuo amore cosi va… -