Omicidio Ilenia Fabbri, l'identikit del killer: 'Alto, ben piazzato, con spalle grosse' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Poche informazioni ma che potrebbero essere cruciali, quelle fornite dall' unica testimone dell' Omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza il 6 febbraio. Un'amica della figlia della vittima ha spiegato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) Poche informazioni ma che potrebbero essere cruciali, quelle fornite dall' unica testimone dell'dia Faenza il 6 febbraio. Un'amica della figlia della vittima ha spiegato di ...

riccardofasan15 : RT @storie_italiane: Scorta e protezione al testimone dell’omicidio di Ilenia Fabbri #storieitaliane @eleonoradaniele - storie_italiane : Scorta e protezione al testimone dell’omicidio di Ilenia Fabbri #storieitaliane @eleonoradaniele - Daniele05268013 : Sto ascoltando l’omicidio di Ilenia..... ma io non è per dire se Arianna l’amica della figlia ( che era a letto in… - lisergica_mente : RT @martinalubiana: @lisergica_mente Ilenia morta sgozzata, l’ex marito con la figlia sono usciti in macchina e si sono fatti un alibi con… - martinalubiana : @lisergica_mente Ilenia morta sgozzata, l’ex marito con la figlia sono usciti in macchina e si sono fatti un alibi… -