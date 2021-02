Marzo e la neve, un connubio meteo indissolubile (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ormai ci siamo: Marzo è dietro l’angolo. I modelli previsionali, quelli capaci di spingersi più in là nel tempo, ci stanno già indicando la strada e sarà una strada diversa da quella percorsa sinora. neve e Marzo: un connubio indissolubile Diversa sì, ma da che punto di vista? Beh, non dal punto di vista della dinamicità perché dobbiamo tenere presente un elemento: la dinamicità atmosferica. Marzo, per definizione “pazzerello“, è il mese più volubile dell’anno. E’ in grado di proporci ampie variazioni meteo climatiche, ampi sbalzi termici. Gli scambi meridiani, ove per scambi meridiani intendiamo il movimento delle masse d’aria da nord a sud (e viceversa) saranno più probabili. Nell’orbita degli scambi meridiani rientrano le irruzione artiche, ovvero una di quelle ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ormai ci siamo:è dietro l’angolo. I modelli previsionali, quelli capaci di spingersi più in là nel tempo, ci stanno già indicando la strada e sarà una strada diversa da quella percorsa sinora.: unDiversa sì, ma da che punto di vista? Beh, non dal punto di vista della dinamicità perché dobbiamo tenere presente un elemento: la dinamicità atmosferica., per definizione “pazzerello“, è il mese più volubile dell’anno. E’ in grado di proporci ampie variazioniclimatiche, ampi sbalzi termici. Gli scambi meridiani, ove per scambi meridiani intendiamo il movimento delle masse d’aria da nord a sud (e viceversa) saranno più probabili. Nell’orbita degli scambi meridiani rientrano le irruzione artiche, ovvero una di quelle ...

