La Milano-Sanremo torna in Primavera | si corre il 20 marzo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sabato 20sila Classicissima disul percorso tradizionale tranne che per l`esclusione del Passo del Turchino (bloccato per una frana) e sostituito dal Colle di Giovo che non cambia nella sostanza la difficoltà altimetrica. Dopo la discesa su Albisola si perrà tutta l`Aurelia prima di affrontare i tre Capi, la Cipressa e il Poggio. Finale sul tradizionale traguardo di via Roma nella Città dei Fiori. A 9 km dall`arrivo inizia la salita del Poggio di(3.7 km a meno del 4% di media con punte dell`8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4nti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi dinti ...

rappresenta l'occasione perfetta per far evolvere ulteriormente la nostra proposta creativa tramite il format podcast e non vediamo l'ora di condividere uno show fantastico con il pubblico' ...Alessandria - Cambio di percorso nella2021 che si correrà il 20 marzo. In provincia di Alessandria, contrariamente a quanto annunciato stamane, i corridori passeranno da Pontecurone, Tortona, Novi Ligure ma senza poi ...ACQUI TERME/NOVI LIGURE/OVADA – Rcs ha svelato in giornata il nuovo percorso della “Milano-Sanremo“, la grande classica del ciclismo in programma sabato 20 marzo. La carovana entrerà in provincia a Po ...Cambia ancora una volta il percorso della Classicissima di Primavera, in programma il 20 marzo, per l’impossibilità di transitare sul passo del Turchino ...