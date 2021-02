Il Movimento 5 stelle ha espulso i 15 senatori che non hanno votato la fiducia a Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vito Crimi (foto: Marco Ravagli/Getty Images)Il Movimento 5 stelle potrebbe essere vicino a una scissione. Nella mattinata del 18 febbraio è arrivata la conferma dell’espulsione per i senatori che hanno votato contro la fiducia al governo di Mario Draghi. La decisione era già stata indicata come inevitabile dai vertici del partito dopo la votazione di ieri sera. Rosa Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Crucioli, Fabio Di Micco, Silvana Giannuzzi, Bianca Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Barbara Lezzi, Matteo Mantero, Cataldo Mininno, Nicola Morra, Fabrizio Ortis e Vilma Moronese sono i 15 frondisti che hanno votato no alla fiducia e che oggi sono stati espulsi per non aver seguito la decisione ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vito Crimi (foto: Marco Ravagli/Getty Images)Ilpotrebbe essere vicino a una scissione. Nella mattinata del 18 febbraio è arrivata la conferma dell’espulsione per ichecontro laal governo di Mario. La decisione era già stata indicata come inevitabile dai vertici del partito dopo la votazione di ieri sera. Rosa Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Crucioli, Fabio Di Micco, Silvana Giannuzzi, Bianca Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Barbara Lezzi, Matteo Mantero, Cataldo Mininno, Nicola Morra, Fabrizio Ortis e Vilma Moronese sono i 15 frondisti cheno allae che oggi sono stati espulsi per non aver seguito la decisione ...

carlosibilia : Queste solo alcune delle cose fatte negli ultimi due anni con il Presidente Giuseppe Conte. Obiettivi raggiunti di… - ignaziocorrao : I Senatori del fu Movimento 5 Stelle che non hanno votato la fiducia al #GovernoDraghi sono di più di quelli di Fra… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Crimi: “I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 stelle” - M_Monzani : RT @GeopoliticalCen: Vito Crimi annuncia che i 15 senatori che hanno votato “No” alla fiducia al governo Draghi, verranno espulsi dal Movim… - joaneliesadell : RT @fattoquotidiano: Governo Draghi, Crimi: “I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 stelle” https:/… -