Granada-Napoli | Zielinski | “Sconfitta difficile da spiegare | primo tempo male”

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - SkySport : ??? GRANADA-NAPOLI 2-0 Risultato finale ? ? #Herrera (19') ? #Kenedy (21') ? ? - fioranialex : #GRANADA #NAPOLI 2 0 #FABIENRUIZ DOBBIAMO DARE MOLTO DI PIU! #GranadaNapoli #GATTUSO ... - napolista : Non chiederti cosa tu possa fare per il Granada, chiediti cosa si è firato ‘e cumbinà #Gattuso a #Napoli Il silenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

Nell'andata dei 16esimi di Europa League, ilperde 2 - 0 contro ile ora la strada per gli ottavi si fa davvero in salita. Gli spagnoli sono bravi ad approfittare delle tantissime defezioni degli azzurri e li sorprendono con un ...Europa League:2 - 0 Tabellino: Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo , Neva ; Herrera, Gonalons ; Machis , Montoro, Kenedy ; Molina. In panchina: Fabrega, Escandell, Perez, ...Più che nove giocatori fuori uso, a tratti sembra che il Napoli abbia lasciato in Italia testa e cuore. Non ragiona e non ha voglia di combattere. Torbido e demotivato consegna subito due doni, come s ...Il Napoli di Gattuso perde 2-0 in Europa League contro il Granada e vede allontanarsi gli ottavi di finale, anche se sarà decisiva la partita di ritorno. Contro il Granada il tenico era in piena ...