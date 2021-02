**Governo: Zingaretti, ‘Pd porrà rimedio a ferita grave su donne’** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Il Pd è l’unico partito che ha tutta la presidenza composta da donne, che ha la parità di genere in tutti gli organi statutari. Il passaggio del governo è stata ferita grave a cui rimedieremo perchè fa parte della nostra cultura”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a ‘Oggi è un altro giorno’ su rai1. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Il Pd è l’unico partito che ha tutta la presidenza composta da donne, che ha la parità di genere in tutti gli organi statutari. Il passaggio del governo è stataa cui rimedieremo perchè fa parte della nostra cultura”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a ‘Oggi è un altro giorno’ su rai1. L'articolo CalcioWeb.

