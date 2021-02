Governo: fiducia quasi record, ma 15 di M5s votano no (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non sfonda la 'quota Monti' e resta sotto di 19 voti, la fiducia al Governo di Mario Draghi al Senato. Complice l'opposizione annunciata e solitaria di Fratelli d'Italia, la squadra dell'ex presidente ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non sfonda la 'quota Monti' e resta sotto di 19 voti, laaldi Mario Draghi al Senato. Complice l'opposizione annunciata e solitaria di Fratelli d'Italia, la squadra dell'ex presidente ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - matteosalvinimi : Il mio intervento in #Senato per conto della Lega sulla fiducia al governo Draghi. Grazie per la vostra attenzione,… - emmabonino : Qui una volta era tutto un 'usciamo dall'euro'. Per questo sono particolarmente contenta di poter votare con… - jacklamotta75 : L'eroe è sempre lui. Fiducia, nuovo show di Ciampolillo in 'zona Cesarini', Casellati sbotta: 'Arriva sempre all'ul… - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: Governo, Crippa (M5s): “Non sarà sostegno incondizionato ma presidio su reddito e giustizia. Chi non vota la fiducia?… -