Giugliano | un’altra lettera a firma di Liccardo contro ex assessore | “E’ falsa | non sono io”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021). Fa sapere di aver sporto una seconda denunciaignoti il consigliere di centrodestra Paolo. Dopo il caso esposto anche in consiglio comunale dovedisse di essere stato convocato in questura per unada luitaun exche lui ha provveduto a disconoscere, ora ce ne sarebbe. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.