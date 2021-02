Gf Vip, Giulia Salemi-Stefania Orlando: è rivolta sui social (Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca poco alla finale dell’ultima edizione del Gf Vip. Ma un problema nato sulle pagine social del reality ha scatenato una bufera Ad abbandonare la casa più spiata d’Italia, nella serata di domani venerdì 19 febbraio, sarà una tra le due concorrenti finite al televoto nella scorsa puntata. Le vip in questione sono Giulia Salemi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca poco alla finale dell’ultima edizione del Gf Vip. Ma un problema nato sulle paginedel reality ha scatenato una bufera Ad abbandonare la casa più spiata d’Italia, nella serata di domani venerdì 19 febbraio, sarà una tra le due concorrenti finite al televoto nella scorsa puntata. Le vip in questione sonoL'articolo proviene da Inews.it.

generacomplotti : RT @MFederica97: Prendono la notizia di Giulia incinta e twittano “tale vip,tale fandom. Q.I. pari a 0. Questi si droganoo” E non sanno ch… - EleonoraDAmore : Le bimbe di #Zorzi hanno demolito i server per votare @stefyorlando? Da #Mediaset nessuno risponde...che dice il re… - DelParioli : @Maddale22945581 @Daybbita Uscí un articolo qualche mese fa forse era il 2019 con un po’ di nomi di ‘vip’ che aveva… - MFederica97 : Prendono la notizia di Giulia incinta e twittano “tale vip,tale fandom. Q.I. pari a 0. Questi si droganoo” E non s… - lelalel27338529 : che buffoni!!! @GrandeFratello sol perché Stefania è in vantaggio?? VERGOGNOSI!! #TZVIP #SOVIP -