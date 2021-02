Feltri esalta Giorgia Meloni | «Una fuoriclasse» Le altre politiche? «Non svettano | ecco perché…»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Vittorioparla delle donne in politica e delle proteste a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi per la mancata nomina di donne del Pd nel governo Draghi. Solo otto donne e nessuna del Pd. E sono state proprio quest’ultime a scatenare il putiferio. Orfane di ministeri che non sono stati assegnati, non hanno esitato a mettere sott’accusa Zingaretti.: «Credo che le donne siano migliori degli uomini»ne parla con i telespettatori di LiberoTv e parte da lontano. «Io credo che le donne siano mediamente migliori degli uomini, lo dico per esperienza diretta», esordisce il direttore di Libero. «Per esempio nel mio giornale ci sono 7-8 donne che se la cavano molto meglio dei maschi: hanno più volontà, probabilmente hanno studiato meglio, e sono più tenaci e hanno e persino un fisico più forte. Questo lo devo dire perché ...