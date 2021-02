Doping, archiviazione per Schwazer: "Urine furono alterate" (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - archiviazione per non aver commesso il fatto. Questa la decisione del gip del Tribunale di Bolzano Walter Pelino al termine del processo di primo grado per l'ex atleta Alex Schwazer, oro nella marcia a Pechino 2008 e in seguito sanzionato per Doping. Il gip, accogliendo la richiesta del pm, ha ritenuto "accertato con alto grado di credibilità" che i campioni di urina nel 2016 furono alterati. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) -per non aver commesso il fatto. Questa la decisione del gip del Tribunale di Bolzano Walter Pelino al termine del processo di primo grado per l'ex atleta Alex, oro nella marcia a Pechino 2008 e in seguito sanzionato per. Il gip, accogliendo la richiesta del pm, ha ritenuto "accertato con alto grado di credibilità" che i campioni di urina nel 2016alterati.

