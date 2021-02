Corruzione, Draghi: “Un paese capace di attrarre investitori deve difendersi da fenomeni corruttivi. Legalità e sicurezza chiave per lo sviluppo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Un paese capace di attrarre investitori anche internazionali deve difendersi dai fenomeni corruttivi che rappresentano un veicolo di ingerenza criminale anche da parte delle mafie e un fattore disincentivante sul piano economico per gli effetti depressivi sulla competitività e la libera concorrenza”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. “Ieri a proposito dello sviluppo del Mezzogiorno ho detto che sì c’è il credito d’imposta ma la prima cosa è assicurare Legalità e sicurezza” perché “se manca quella base …”, ha detto il presidente del Consiglio, in un passaggio applaudito dai deputati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Undianche internazionalidaiche rappresentano un veicolo di ingerenza criminale anche da parte delle mafie e un fattore disincentivante sul piano economico per gli effetti depressivi sulla competitività e la libera concorrenza”. Lo ha detto il premier Marionella replica alla Camera. “Ieri a proposito dellodel Mezzogiorno ho detto che sì c’è il credito d’imposta ma la prima cosa è assicurare” perché “se manca quella base …”, ha detto il presidente del Consiglio, in un passaggio applaudito dai deputati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : ?? Draghi alla Camera: 'Combatteremo corruzione e tuteleremo economia da infiltrazioni criminali'. E promette impegn… - Agenzia_Ansa : La replica di Mario Draghi nell'Aula della #camera è durata 13 minuti, interrotto da 8 applausi: sulla semplificazi… - HuffPostItalia : Mario Draghi: 'Combattere la corruzione, deprime l'economia' - DiDimiero : Pieno di applausi alla Camera dei deputati per il premier Draghi nella replica dopo il dibattito. In particolare du… - nemboc : RT @repubblica: ?? Draghi alla Camera: 'Combatteremo corruzione e tuteleremo economia da infiltrazioni criminali'. E promette impegno per le… -