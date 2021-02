Controlli col Telelaser della Polizia Locale: postazioni mobili a Pomezia e Torvaianica, ecco dove (Di giovedì 18 febbraio 2021) Telelaser Pomezia, attenzione ai Controlli della Polizia Locale. I caschi bianchi sono impegnati stamattina, giovedì 18 febbraio 2021, in una serie di Controlli attraverso postazioni mobili, in vari punti della città e del litorale. In particolare le postazioni del Telelaser della Polizia Locale sono presenti lungo Viale Danimarca a Torvaianica, all’altezza del distributore, e a Pomezia sulla Via del Mare, tra via Varrone a Via Fratelli Bandiera in direzione mare. Ricordiamo che, ai fini dei Controlli, è indifferente il senso di marcia del veicolo rispetto al posizionamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021), attenzione ai. I caschi bianchi sono impegnati stamattina, giovedì 18 febbraio 2021, in una serie diattraverso, in vari punticittà e del litorale. In particolare ledelsono presenti lungo Viale Danimarca a, all’altezza del distributore, e asulla Via del Mare, tra via Varrone a Via Fratelli Bandiera in direzione mare. Ricordiamo che, ai fini dei, è indifferente il senso di marcia del veicolo rispetto al posizionamento ...

vivere_sardegna : Troppi incidenti a Sassari: 116 solo nel mese di gennaio, ripartono i controlli col telelaser - CorriereCitta : Controlli col Telelaser della Polizia Locale: postazioni mobili a Pomezia e Torvaianica, ecco dove - maratam5 : @chiara_979 sì a tutto si fa l'abitudine nel bene o nel male. I controlli possono risolvere molte cose. a mia mamma… - makexright : Sto tornando a casa dopo essere stata col mio ragazzo e che dire di nuovo zero controlli, ho preso tranquillamente… - CinziaSally : @SOLCALIENTE2 Beh se deliberi poi controlli,io ho sempre fatto attenzione anche prima per non recare disturbo, imma… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli col Riaprite l'Italia: anche Montesano a Campo dei Fiori ... ma solo a partire dalla mezzanotte, e a raccomandare 'severi controlli' sulle norme anti - Covid a ... 'Genesi' animerà - col supporto dei 'rooseveltiani' - una manifestazione di protesta, in piazza ...

Dopo oltre 10 anni Francesco Narducci torna a parlare della sua rinascita dalla Sclerosi Multipla Il suo stato di salute col tempo peggiorò. Durante una visita oculistica furono diagnosticate delle ... decisi di non prendere neppure un'aspirina e, effettuando periodicamente i controlli di routine, ...

Sassari, escalation di incidenti: aumentano i controlli L'Unione Sarda Sassari, escalation di incidenti: aumentano i controlli Da domani quindi riprendono i controlli col telelaser. Previsti inoltre quelli alla velocità sulle strade che hanno registrato i più elevati livelli di incidentalità o gravità; la campagna smartphone ...

Bentancur al J Medical per esami: Pirlo senza centrocampo col Crotone Controlli strumentali per l’uruguayano, che molto difficilmente sarà della partita lunedì prossimo contro il Crotone. Con Arthur infortunati e Rabiot squalificato, Pirlo dovrà dunque inventarsi il ...

... ma solo a partire dalla mezzanotte, e a raccomandare 'severi' sulle norme anti - Covid a ... 'Genesi' animerà -supporto dei 'rooseveltiani' - una manifestazione di protesta, in piazza ...Il suo stato di salutetempo peggiorò. Durante una visita oculistica furono diagnosticate delle ... decisi di non prendere neppure un'aspirina e, effettuando periodicamente idi routine, ...Da domani quindi riprendono i controlli col telelaser. Previsti inoltre quelli alla velocità sulle strade che hanno registrato i più elevati livelli di incidentalità o gravità; la campagna smartphone ...Controlli strumentali per l’uruguayano, che molto difficilmente sarà della partita lunedì prossimo contro il Crotone. Con Arthur infortunati e Rabiot squalificato, Pirlo dovrà dunque inventarsi il ...