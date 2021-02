Ciampolillo ci ricasca: il “no” sulla fiducia a Draghi arriva all’ultimo minuto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il senatore del gruppo misto Alfonso Ciampolillo ha nuovamente aspettato fino all’ultimo per esprimersi sulla fiducia al Governo Draghi. Ecco le conseguenze. La crisi di Governo che ha travolto Giuseppe Conte ha dimostrato che non si può mai sapere realmente fino all’ultimo chi voterà per la fiducia o meno: nel caso del senatore Alfonso Ciampolillo però, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il senatore del gruppo misto Alfonsoha nuovamente aspettato finoper esprimersial Governo. Ecco le conseguenze. La crisi di Governo che ha travolto Giuseppe Conte ha dimostrato che non si può mai sapere realmente finochi voterà per lao meno: nel caso del senatore Alfonsoperò, L'articolo proviene da Leggilo.org.

rep_bari : Governo Draghi, il senatore Ciampolillo ci ricasca: 'Odio su di me'. Ma l'intervento in extremis fa infuriare Casel… - AmegidAbd : Il senatore Ciampolillo ci ricasca, l’intervento in extremis fa infuriare la presidente Casellati: “Arriva sempre a… - ZenatiDavide : Ciampolillo ancora in ‘zona Cesarini’, Casellati sbotta: “Arriva sempre all’ultimo”. Poi il senatore dà del pagliac… -