Chiara Ferragni e il suo Uovo di Pasqua in edizione limitata (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni non si ferma mai, ed anche a Pasqua ecco il suo Uovo in rosa per tutte le fashion victim e non solo! L'influencer ha voluto rendere quest'Uovo ancora più speciale andando a sostenere l'associazione I Bambini delle Fate per l'inclusione sociale. Il costo è di circa 10 euro per 280gr di prodotto, un prezzo più che onesto a differenza di quello che successo con l'acqua Evian venduta a quasi 7 euro a bottiglietta. L'Uovo in anteprima su ODS StoreNon solo l'Uovo di Pasqua per Chiara Ferragni L'imprenditrice digitale ha all'attivo diverse collaborazioni con brand di ogni tipo, basti pensare a converce, champion, italian indipendent per l'abbigliamento e accessori; lamcome per ...

