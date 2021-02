Biathlon, la Francia sorprende tutti e vince la single mixed dei Mondiali 2021! Italia quinta, crollata sul più bello (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una single mixed dalle mille emozioni consegna alla Francia il secondo oro di questi Mondiali 2021 di Biathlon. A Pokljuka (Slovenia) la coppia formata da Antonin Guigonnat e Julia Simon riesce a far saltare il banco e, grazie al solito ultimo giro della ventiquattrenne transalpina, sconfigge i favoritissimi norvegesi (Johannes Boe e Tiril Eckhoff) per 3?. La differenza è stata fatta anche al tiro, con sole 5 ricariche complessive contro le 9 dei nordici che sono andati in difficoltà nel secondo poligono a terra di Boe ma avevano saputo reagire magnificamente da quel momento. Bronzo per la Svezia di Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg, che chiude a 23? con 8 ricariche tenendo alle spalle nel finale la solida ma ugualmente sorprendente Ucraina di Artem Pryma e Darya Blashko. E’ ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Unadalle mille emozioni consegna allail secondo oro di questi2021 di. A Pokljuka (Slovenia) la coppia formata da Antonin Guigonnat e Julia Simon riesce a far saltare il banco e, grazie al solito ultimo giro della ventiquattrenne transalpina, sconfigge i favoritissimi norvegesi (Johannes Boe e Tiril Eckhoff) per 3?. La differenza è stata fatta anche al tiro, con sole 5 ricariche complessive contro le 9 dei nordici che sono andati in difficoltà nel secondo poligono a terra di Boe ma avevano saputo reagire magnificamente da quel momento. Bronzo per la Svezia di Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg, che chiude a 23? con 8 ricariche tenendo alle spalle nel finale la solida ma ugualmentente Ucraina di Artem Pryma e Darya Blashko. E’ ...

