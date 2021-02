Allarme Milan: infortunio improvviso e derby a rischio (Di giovedì 18 febbraio 2021) infortunio per il Milan durante la partita contro la Stella Rossa: Pioli rischia di perdere un titolarissimo per il derby con l’Inter Poco dopo la mezzora è stato costretto a uscire per un problema muscolare. Bennacer, ora, rischia di saltare il derby di domenica contro il Milan. Fatale l’infortunio rimediato nella gara d’andata dei sedicesimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021)per ildurante la partita contro la Stella Rossa: Pioli rischia di perdere un titolarissimo per ilcon l’Inter Poco dopo la mezzora è stato costretto a uscire per un problema muscolare. Bennacer, ora, rischia di saltare ildi domenica contro il. Fatale l’rimediato nella gara d’andata dei sedicesimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : Allarme in casa #Inter: c’è un nuovo infortunio e Conte rischia di perdere pezzi in vista del derby #InterMilan - ReteSport : ?? Anche #Veretout in diffida. Sono 6 i calciatori a rischio squalifica in vista del Milan Le decisioni del giudic… - TMW_radio : ??? #Maracanà Antonio #DiGennaro ??? «Il derby è un crocevia fondamentale per il #Milan. Non mi aspettavo una sconfi… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: ?? ALLARME REBIC ?? L'esterno croato è alle prese con un trauma al tendine rotuleo: contro la #StellaRossa forfait pratic… - infoitsport : Richiamo di preparazione e campanelli d'allarme inascoltati: il Milan nel 2021 non convince, i numeri -