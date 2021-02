5Stelle nel caos. Crimi: fuori dal Movimento chi ha votato “no”. I ribelli pronti a ricorrere al giudice (Di giovedì 18 febbraio 2021) «I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi». L’annuncio del reggente Vito Crimi arriva via Facebook. Era in qualche modo atteso. Dalla sanzione si salvano, almeno per ora, i sei astenuti. «I 15 senatori che hanno votato no – scrive ancora il grillino – sono venuti meno all’impegno del portavoce del Movimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascente governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15 senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all’opposizione. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare al Senato». Crimi su Fb: «I 15 saranno espulsi» Procedura avviata, dunque. Come ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) «I 15 senatori che hannono alla fiducia saranno espulsi». L’annuncio del reggente Vitoarriva via Facebook. Era in qualche modo atteso. Dalla sanzione si salvano, almeno per ora, i sei astenuti. «I 15 senatori che hannono – scrive ancora il grillino – sono venuti meno all’impegno del portavoce delche deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascente governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15 senatori che hannono si collocano, nei fatti, all’opposizione. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare al Senato».su Fb: «I 15 saranno espulsi» Procedura avviata, dunque. Come ...

