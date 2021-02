Wells Fargo in forte rialzo perchè FED potrebbe allentare controllo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ottima performance a Wall Street per, che scambia indel 4,61% a 36,4, dopo che la Federal Reserve ha segnalato cheil pesanteche esercita sulla banca dal 2017. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 37,89 e successiva a 41,31. Supporto a 34,46. La FED, secondo quanto riporta CNBC, accetterà il piano della società finanziaria, una delle quattro più grandi banche degli Stati Uniti insieme a Bank of America, Citigroup e JP Morgan Chase, che prevede un allentamento delsulla sua governance, imposto dopo gli scandali delle frodi sui conti del 2016, che avevano portato alle dimissioni del CEO John Stumpf e a multe superiori a 180 ...

