Triathlon | novità sul calendario internazionale 2021 | cambia la data della tappa di Abu Dhabi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ci sono degli aggiornamenti in merito aldidel, ormai quasi definito. Ladi Abu, originariamente in programma ad inizio in stagione, è stata infatti spostata al 5-6 novembre e fungerà anche da prova generale in vistaGrand Final dell’anno seguente. Sia la WorldChampionship Series che la WorldCup partiranno nel mese di maggio dal Giappone, rispettivamente da Yokohama e Osaka. Di seguito i calendari completi: WordChampionship Series 15 Maggio: Yokohama, Japan 6 Maggio: Leeds, UK 24 Giugno: Montreal, Canada 10 Luglio: Amburgo, Germany 17-22 Agosto: Edmonton, Canada (WordChampionship Final) 5-6 Novembre: ...