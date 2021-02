Santanché usa il discorso in Senato per attaccare Speranza: 'È il Governo dei peggiori' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È arrivato il turno di Daniela Santanché negli interventi al Senato per la fiducia al Governo Draghi, e ha rimarcato la linea di opposizione di Fratelli d'Italia: "Del Governo Draghi non possiamo dire ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È arrivato il turno di Danielanegli interventi alper la fiducia alDraghi, e ha rimarcato la linea di opposizione di Fratelli d'Italia: "DelDraghi non possiamo dire ...

globalistIT : La linea di Fratelli d'Italia: attaccare chi opta per la prudenza e decide di chiudere piste da sci e discoteche pe… - darcazzaro : @DSantanche @FratellidItalia Ma perché la Santanchè usa sempre le foto della sorella per i post? - eli_pellattiero : @paolagalloni La simpatica #Santanchè usa termini che fanno figo, ma non ne conosce per nulla il significato. Lei e… -

Ultime Notizie dalla rete : Santanché usa Santanché usa il discorso in Senato per attaccare Speranza: 'È il Governo dei peggiori' "Ci chiediamo - osserva Santanché - da che parte stia Draghi, se da quella dello shock fiscale o da quella della patrimoniale, se da quella che vuole l'integrazione degli immigrati oppure se da ...

Insultò Melania Trump: "Alan Friedman mai più su Rai1" La risposta del giornalista Usa non si è fatta attendere: ' Escorting the Don ', commentò Friedman, salvo poi cancellare tutto. L'ipocrisia di chi ha accusato per anni Donald Trump di essere un ...

Santanché usa il discorso in Senato per attaccare Speranza: "È il Governo dei peggiori" Globalist.it "Ci chiediamo - osserva- da che parte stia Draghi, se da quella dello shock fiscale o da quella della patrimoniale, se da quella che vuole l'integrazione degli immigrati oppure se da ...La risposta del giornalistanon si è fatta attendere: ' Escorting the Don ', commentò Friedman, salvo poi cancellare tutto. L'ipocrisia di chi ha accusato per anni Donald Trump di essere un ...