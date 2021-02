Roma | dal campo nomadi ai furti di auto | tre persone fermate | uno di loro ha 17 anni

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto con una telefonata al 112 da una donna la quale, svegliata dal rumore di vetri infranti e poi dal suono di un allarme, si è affacciata alla finestra notando uno strano movimento dinei pressi di un’vettura parcheggiata. Il tentato furto Un uomo, in compagnia di due complici, era intento a spaccare con una chiave inglese il vetro anteriore sinistro di un’vettura parcheggiata in via Pio Joris. Tuttavia quando hanno visto avvicinarsi la pattuglia della Sezione Volanti, si sono dati alla fuga in direzione di via di Tor Sapienza e, inseguiti dai poliziotti, con l’ausilio di un’altra volante, sono stati tutti bloccati. Uno di questi, H.R. 29enne, ha gettato a terra un paio di guanti neri mentre il S.T. anch’egli 29enne, ha lasciato cadere a terra una busta arancione ...

