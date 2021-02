Mobilità 2021 | tutti i vincoli Scende al 25% percentuale trasferimenti interprovinciali LO SPECIALE

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)docenti per l'anno scolastico/22: per qualcuno sarà un annus horribilis, con vincolo triennale o quinquennale che "inchioda" alla cattedra sulla quale si è già ottenuto il trasferimento o l'immissione in ruolo.che cercano di salvaguardare la continuità didattica ma che in certe circostanze rendono difficile comprendere le scelte legislative. Lodi Orizzonte Scuola. L'articoloal 25%LO