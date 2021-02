Mercato nero degli inviti e finte app | i rischi intorno a Clubhouse 

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Regola non scrittaattacchi informatici: un po' come nella pesca, si butta l'esca dove c'è qualcosa che possa abboccare. Le offensive colpiscono sfruttando gli interessiutenti, le notizie di attualità, le tendenze. Non sorprende allora che attorno a Clubhouse, il social network del momento, emergano alcuni pericoli. Non tanto per le sue caratteristiche quanto, appunto, per quella regola non scritta: dalle parti di Clubhouse ci sono parecchi pesci con le difese abbassate. E l'esca potrebbe funzionare. Gli analisti di Kaspersky, società specializzata in sicurezza informatica, hanno infatti individuato “dueprincipali legati alla popolarità di Clubhouse: la venditae le applicazioni che imitano l'app legittima”. In entrambi i casi, si fa leva sull'interesse ...