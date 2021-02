L’Isola dei Famosi 2021: Chi Sono i Naufraghi, Concorrenti, Opinionisti e Quando Inizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Isola del Famosi 2021 è un reality show condotto da Ilary Blasi, che Inizia l’11 marzo su Canale 5. Il programma porta 16 Concorrenti a vivere in un’isola in Honduras, lontano dalle comodità, dalla tecnologia e dagli affetti. I Naufraghi devono confrontarsi con la fame, la solitudine e le dinamiche del grupppo che inevitabilmente portano sempre alleanze e tensioni. Ancora sconosciuto il nome dell’inviato de L’Isola dei Famosi che sarà comunque un nome a sorpresa come annunciato da Ilary. Chi Sono i Naufraghi dell’ Isola dei Famosi? I Naufraghi delL’Isola dei Famosi Sono 16 Concorrenti, molti dei quali non hanno mai ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 17 febbraio 2021)delè un reality show condotto da Ilary Blasi, chel’11 marzo su Canale 5. Il programma porta 16a vivere in un’isola in Honduras, lontano dalle comodità, dalla tecnologia e dagli affetti. Idevono confrontarsi con la fame, la solitudine e le dinamiche del grupppo che inevitabilmente portano sempre alleanze e tensioni. Ancora sconosciuto il nome dell’inviato dedeiche sarà comunque un nome a sorpresa come annunciato da Ilary. Chidell’ Isola dei? Ideldei16, molti dei quali non hanno mai ...

