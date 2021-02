La Lombardia rischia la zona arancione dalla prossima settimana: Rt superiore a 1 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Lombardia rischia la zona arancione dalla prossima settimana. Gli ultimi dati rilevati segnalano un Rt in aumento nel capoluogo Milanese. Intanto la campagna di vaccinazione va avanti e Letizia Moratti commenta cosi: «Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere». >> Covid, varianti diffuse in Italia: si lavora alla stretta nei weekend Lombardia zona arancione La Lombardia, cosi come la vicina Emilia Romagna, mostra dati in peggioramento. I contagi da Covid sono in netto aumento e l’unica soluzione potrebbe essere retrocedere di nuovo alla zona arancione. Infatti, nelle scorse ore, già quattro ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lala. Gli ultimi dati rilevati segnalano un Rt in aumento nel capoluogo Milanese. Intanto la campagna di vaccinazione va avanti e Letizia Moratti commenta cosi: «Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere». >> Covid, varianti diffuse in Italia: si lavora alla stretta nei weekendLa, cosi come la vicina Emilia Romagna, mostra dati in peggioramento. I contagi da Covid sono in netto aumento e l’unica soluzione potrebbe essere retrocedere di nuovo alla. Infatti, nelle scorse ore, già quattro ...

