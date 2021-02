La denuncia di Brittany Higgins: stuprata in una stanza del Parlamento, choc in Australia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Il mondo politico Australiano è sotto choc dopo che una ex dipendente del governo, Brittany Higgins, ha denunciato di essere stata violentata in un ufficio del Parlamento due anni fa. La donna ha raccontato di avere subìto pressioni indirette per non denunciare l’accaduto, e mantenere così il suo lavoro. Brittany Higgins, una collaboratrice del Partito Liberale Australiano, due anni fa sarebbe stata violentata all’interno della Camera dei rappresentanti del Parlamento, a Canberra. Lo riportano i media locali, citando il racconto della stessa presunta vittima in un’intervista al programma televisivo The Project e sul sito news.com.au. La donna, allora 24 anni, ha detto che lo stupro avvenne nel 2019 ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Il mondo politicono è sottodopo che una ex dipendente del governo,, hato di essere stata violentata in un ufficio deldue anni fa. La donna ha raccontato di avere subìto pressioni indirette per nonre l’accaduto, e mantenere così il suo lavoro., una collaboratrice del Partito Liberaleno, due anni fa sarebbe stata violentata all’interno della Camera dei rappresentanti del, a Canberra. Lo riportano i media locali, citando il racconto della stessa presunta vittima in un’intervista al programma televisivo The Project e sul sito news.com.au. La donna, allora 24 anni, ha detto che lo stupro avvenne nel 2019 ...

GazzettaDelSud : Scandalo in #Australia: #BrittanyHiggins, ex dipendente del governo, ha denunciato di essere stata violentata in un… -