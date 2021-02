Interventi di sostegno economico per aiutare le famiglie in difficoltà | il progetto coinvolge otto comuni

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) CIVITANOVA -dialle, pubblicato il bando per la legge 30. L'Ambito sociale 14 ha reso noto che è possibile presentare le domande per l'accesso ai contributi per ...

CIVITANOVA -dieconomico alle famiglie, pubblicato il bando per la legge 30. L'Ambito sociale 14 ha reso noto che è possibile presentare le domande per l'accesso ai contributi per il...Le somme raccolte saranno utilizzate per realizzare diversi: contributo per la perdita delle attività lavorativa,al pagamento dell'affitto e delle utenze, delle spese scolastiche ...1' di lettura 17/02/2021 - Sono 228 le domande pervenute con il primo bando e 94 con il secondo: questi i dati relativi ai buoni alimentari assegnati dal Governo ai comuni per sostenere le famiglie in ...Soddisfazione per la (ri)nascita di un vero e proprio ministero del Turismo ma anche la richiesta di un sostegno al settore del turismo in tempi brevissimi. A lanciare i due messaggi, il presidente de ...