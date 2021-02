(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Toccherà a Victorguidare l’attacco delcontro ilnon ha a disposizione altri attaccanti, dopo lo stop di Petagna, ennesimo infortunato azzurro. Il nigeriano non è al massimo della condizione, perciò, scrive la Gazzetta dello Sport, l’allenatore sial, cercando dila sua. Un po’ l’atteggiamento avuto contro la Juve dopo il rigore trasformato da Insigne. “L’emergenza ha costretto il tecnico ad accelerarne il recupero.sarà in campo anche domani sera, a, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Magari la condizione non è ottimale, ma si presuppone che gli spagnoli faranno la gara e che il...

sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - napolista : Granada-Napoli, Gattuso si affiderà al contropiede per capitalizzare la velocità di Osimhen Sulla Gazzetta. Il Napo… - infoitsport : Quando il Napoli prestò Maradona al Granada - infoitsport : Granada-Napoli, Gattuso ha a disposizione solo 14 giocatori della prima squadra - infoitsport : Le probabili formazioni di Granada-Napoli: Gattuso ha solo 12 elementi più Fabian non al top -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

- Nessuna sorpresa sgradita arriva dai test anti Coronavirus effettuati dalalla vigilia della trasferta di Europa League contro il(si gioca domani alle 21): " Tutti negativi al Covid - 19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra " fa ...Commenta per primo Il periodo che sta vivendo ilnon è dei più semplici. Gattuso si trova a dover fronteggiare tantissime assenze, contando ...partirà per affrontare la trasferta diin ...Sospiro di sollievo in casa Napoli dopo che anche l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo: la situazione in vista della gara con Granada ...Rino Gattuso cerca di far fronte alle tante assenze valutando diverse opzioni L'edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di anticipare le mosse di ...