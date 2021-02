Governo Draghi, Renzi: “Valeva la pena aprire la crisi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Valeva la pena aprire la crisi? Sì. E chi aveva dei dubbi dovrebbe solo sentire il discorso di Draghi”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi ai cronisti a Palazzo Madama nel giorno del primo discorso del premier in Aula per la fiducia al Governo. “Lo avete sentito? Draghi ha dato una visione”, ha detto ancora. Un discorso per un programma di due anni? “Anche più lungo”, ha precisato Renzi. Pandemia, crisi economica, vaccini, scuola, ambiente nel discorso di Draghi, interrotto una ventina di volte fra applausi decisi, altri appena accennati, fino alla standing ovation finale da parte dei senatori che lo sostengono. In pratica la quasi totalità dell’Aula. L’applauso più ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “lala? Sì. E chi aveva dei dubbi dovrebbe solo sentire il discorso di”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoai cronisti a Palazzo Madama nel giorno del primo discorso del premier in Aula per la fiducia al. “Lo avete sentito?ha dato una visione”, ha detto ancora. Un discorso per un programma di due anni? “Anche più lungo”, ha precisato. Pandemia,economica, vaccini, scuola, ambiente nel discorso di, interrotto una ventina di volte fra applausi decisi, altri apaccennati, fino alla standing ovation finale da parte dei senatori che lo sostengono. In pratica la quasi totalità dell’Aula. L’applauso più ...

