GF Vip | Maria Teresa Ruta delusa da Zorzi e non solo | “Hanno recitato tutti”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In una lunga intervista a Chi l'ultima eliminata dalla Casa torna all'attacco, ma giustificando i suoi ex compagni d'avventura L'articolo proviene da Gossip e Tv.

BITCHYFit : Maria Teresa Ruta svela chi è il suo vincitore del GF Vip e lancia una frecciatina a Stefania Orlando - iaianumero8 : - Novella_2000 : Ecco chi dovrebbe vincere il #GFVip per Maria Teresa Ruta - SaCe86 : Maria Teresa Ruta svela chi è il suo vincitore del #GFVip e lancia una frecciatina a Stefania Orlando - Notiziedi_it : Maria Teresa Ruta rivela chi dovrebbe vincere per lei il GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Maria

In una lunga intervista a Chi l'ultima eliminata dalla Casa torna all'attacco, ma giustificando i suoi ex compagni ...Grande Fratello, il compagno diTeresa Ruta contro gli ZorzandoTeresa Ruta è stata il simbolo della quinta edizione del Grande Fratello, con la sua energia stratosferica e i ...In una lunga intervista a Chi l'ultima eliminata dalla Casa torna all'attacco, ma giustificando i suoi ex compagni d'avventura ...Maria Teresa Ruta è uscita dalla casa più spiata d'Italia a poche settimane dalla finale, svela chi vincerà la quinta edizione del Grande Fratello Vip.