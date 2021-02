"Facciamolo, per una sera". Flavio Insinna in campo, l'appello e una sfida al governo: il 22 febbraio... (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di appelli per Flavio Insinna, il mattatore de L'Eredità, il programma campione di share in onda in prime-time su Rai 1, che sceglie di esporsi su Instagarm. Il conduttore lo fa aderendo all'iniziativa "Facciamo luce sul teatro", lanciata dall'Associazione UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), ad un anno esatto dalla - drammatica - chiusura dei teatri a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus. Insinna ha infatti condiviso sul suo profilo social un lunghissimo post di Unita. “UNITA invita tutti coloro che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, ad illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio, dalle 19.30 alle 21.30", questo si legge nel post condiviso da Insinna. E ancora: "Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di appelli per, il mattatore de L'Eredità, il programma campione di share in onda in prime-time su Rai 1, che sceglie di esporsi su Instagarm. Il conduttore lo fa aderendo all'iniziativa "Facciamo luce sul teatro", lanciata dall'Associazione UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), ad un anno esatto dalla - drammatica - chiusura dei teatri a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus.ha infatti condiviso sul suo profilo social un lunghissimo post di Unita. “UNITA invita tutti coloro che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, ad illuminare e tenere aperti i propri edifici ladel 22, dalle 19.30 alle 21.30", questo si legge nel post condiviso da. E ancora: "Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Facciamolo per Serena Rossi dopo Mina Settembre vuole Davide Devenuto marito La Rossi era ospite di Mara Venier a Domenica in , quando lui, raggiunto in collegamento telefonico, l'ha buttata lì: 'Ma sì, facciamolo, ci vorrà un annetto per organizzare, magari zia Mara ci dà ...

DRAGHI: L'EURO È IRREVERSIBILE, CHI STA CON ME LO DEVE ACCETTARE Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare! Claudio Messora OGNI VOLTA CHE ... AVANTI TUTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAX Grazie per il lavoro che fate bravi avanti così........... Un ...

Governo Draghi, nasce intergruppo PD-LEU-M5S. Meloni (FdI): “facciamolo anche noi” Vicenza Più Car of the Year 2021, Toyota vuole il tris dopo Yaris e Prius La prima auto del Marchio a vincere il premio fu la prima serie della segmento B, mentre cinque anni dopo fu la volta della prima ibrida di serie della storia. Oggi il compito è affidato alla quarta g ...

Padova, mancano i bus per le classi al 75%: «Pronti a differenziare gli ingressi» PADOVA. L’imperativo è non farsi trovare impreparati quando la situazione sanitaria consentirà di portare in classe un maggior numero di studenti rispetto a quel 50% previsto fino al 5 marzo. Per ques ...

