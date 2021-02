Demi Lovato: “Ho avuto un infarto e tre ictus”, danno celebrale importante (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La cantante si confessa nella docuserie di Youtube sui momenti più duri della sua vita, vissuti dopo l'overdose del 2018, che l'hanno portata a un passo dalla morte L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La cantante si confessa nella docuserie di Youtube sui momenti più duri della sua vita, vissuti dopo l'overdose del 2018, che l'hanno portata a un passo dalla morte L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Demi Lovato nel trailer di Dancing with the Devil rivela: Ho avuto tre ictus e un infarto - #Lovato #trailer… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Demi Lovato, nel trailer di Dancing with the Devil rivela: 'Ho avuto tre ictus e un infarto'… - mariahsbubble : Comunque sono sicuro che il documentario di Demi Lovato mi distruggerà al 100%, anche solo a giudicare dal trailer ?? - sofiaaar3 : omg amo a Demi Lovato ?????????????????? - MeninoMalena : demi lovato mata adolescente entenda o caso -