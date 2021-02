Covid, contagi in risalita in Sicilia. Musumeci: “Serve responsabilità. Nuovo lockdown? Rispondo così” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tornano a salire i contagi in Sicilia, dove secondo il bollettino di ieri 16 febbraio nelle ultime 24 ore si sono registrati 625 nuovi casi positività al Covid-19.Quasi il doppio rispetto al giorno precedente, con il tasso di positività che è passato dall’1,7% al 2,7%. "Il contagio è altalenante. Abbiamo il dovere di seguire il tasso. Non siamo in una zona di allarme, ma non vorrei ci si arrivasse", ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenuto ai microfoni della stampa presente a Palazzo d'Orleans.Da lunedì, la Sicilia è tornata in zona gialla. "La zona gialla è patrimonio di tutti. Al Nord in alcuni comuni è stato necessario inasprire le misure, nella nostra regione in questo momento non c'è allarme e confidiamo nel senso di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tornano a salire iin, dove secondo il bollettino di ieri 16 febbraio nelle ultime 24 ore si sono registrati 625 nuovi casi positività al-19.Quasi il doppio rispetto al giorno precedente, con il tasso di positività che è passato dall’1,7% al 2,7%. "Ilo è altalenante. Abbiamo il dovere di seguire il tasso. Non siamo in una zona di allarme, ma non vorrei ci si arrivasse", ha dichiarato il presidente della Regionena, Nello, intervenuto ai microfoni della stampa presente a Palazzo d'Orleans.Da lunedì, laè tornata in zona gialla. "La zona gialla è patrimonio di tutti. Al Nord in alcuni comuni è stato necessario inasprire le misure, nella nostra regione in questo momento non c'è allarme e confidiamo nel senso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Sanità, Draghi nel suo programma si ispira al modello Veneto ... del resto, che una medicina territoriale più radicata e meglio sviluppata avrebbe potuto se non incrementare l'efficienza delle terapie contro il Covid, quantomeno frenare l'ondata dei contagi. Nell'...

Covid:Veneto,calano contagi (+492) ma crescono decessi (+70) Sono 492 i casi di positività registrati in Veneto in 24 ore, con il totale da inizio pandemia di 322.846 malati. I decessi registrati da ieri sono 70 in più, con il totale a 9.621. Prosegue la ...

Covid contagi oggi, bollettino Coronavirus 17 febbraio. I dati nelle Marche il Resto del Carlino Coronavirus Empoli e Cuoio, 68 contagi e 5 decessi Sono 328 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 12 decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (7 in provincia di Firenze,2 in provincia di Pisa, 3 in provincia di ...

Covid Umbria, il bollettino del 17 febbraio: 11 morti, 438 nuovi casi. Aumentano i ricoveri Emergenza Covid, undici morti e 438 nuovi casi a fronte di 4.473 tamponi e 3.631 test antigenici . Lieve diminuzione per i posti di ...

