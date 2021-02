Consegnato il quarto ed ultimo pattugliatore P-72A all’Aeronautica Militare (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo scorso 11 febbraio, alla base di Sigonella, sede del 41esimo stormo antisom dell’Aeronautica Militare, è stato Consegnato il quarto ed ultimo velivolo previsto dal programma P-72A. Il primo dei quattro nuovi pattugliatori era giunto sull’aeroporto siciliano il 25 novembre 2016, in sostituzione dell’omologo Br-1150 Atlantic. Dopo un periodo iniziale di sperimentazione operativa, il P-72A InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo scorso 11 febbraio, alla base di Sigonella, sede del 41esimo stormo antisom dell’Aeronautica, è statoiledvelivolo previsto dal programma P-72A. Il primo dei quattro nuovi pattugliatori era giunto sull’aeroporto siciliano il 25 novembre 2016, in sostituzione dell’omologo Br-1150 Atlantic. Dopo un periodo iniziale di sperimentazione operativa, il P-72A InsideOver.

ItalianAirForce : L'arrivo del quarto velivolo P-72A, consegnato in configurazione Final Capability plus, completa la flotta del 41°… - Fabio02949755 : RT @ItalianAirForce: L'arrivo del quarto velivolo P-72A, consegnato in configurazione Final Capability plus, completa la flotta del 41° Sto… - Egaleonis : RT @ItalianAirForce: L'arrivo del quarto velivolo P-72A, consegnato in configurazione Final Capability plus, completa la flotta del 41° Sto… - stedur93 : RT @ItalianAirForce: L'arrivo del quarto velivolo P-72A, consegnato in configurazione Final Capability plus, completa la flotta del 41° Sto… - giovamartinelli : Altrimenti detto: 'Continuiamo a farci del male... !' #MPA #ASW -