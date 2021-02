Anticorpi monoclonali | un’arma precisa | un potente alleato del vaccino

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il sistema immunitario è composto da cellule, i leucociti o globuli bianchi, capaci di difenderci dalle infezioni utilizzando meccanismi diversi di grande efficacia. Fra i diversi tipi di leucociti, i linfociti B sono le cellule in grado di produrre milioni e milioni didiversi. Ogni linfocita B è in grado di produrre un solo tipo di anticorpo, con una sua capacità specifica di riconoscere e legare un singolo bersaglio. Quando un linfocita B che se ne va in giro per il nostro organismo e incontra la sua molecola bersaglio si attiva e inizia a dividersi e moltiplicarsi esponenzialmente generando un gran numero di cellule identiche. Da questo “clone” di cellule verrà sempre prodotto il medesimo tipo di anticorpo, ovvero un anticorpo monoclonale. L’insieme dei varicircolanti nel nostro sangue formano così ...

L'insieme dei varicircolanti nel nostro sangue formano così la nostra difesa contro le infezioni e costituiscono quello che viene definito il siero policlonale. Sappiamo che è ...Che non preveda la ricerca soltanto nelle aree che oggi ci sembrano indispensabili, e lo sono, come i vaccini o gli, ma che preveda anche la possibilità per i virologi di ...Che non preveda la ricerca soltanto nelle aree che oggi ci sembrano indispensabili, e lo sono, come i vaccini o gli anticorpi monoclonali, ma che preveda anche la possibilità per i virologi di ...“Le varianti hanno messo in crisi molti degli anticorpi monoclonali sviluppati fino ad ora. I nostri per fortuna appartengono a anticorpi monoclonali di seconda generazione che riescono a neutralizzar ...