A Roma la funivia Raggi non decolla

Qui dove ora c'è l'erba incolta un giorno ci sarà la prima funivia urbana di Roma». Giuseppe Manzi un anno fa ci indicava un campo boscoso tra via di Casalotti e via di Boccea, tra gruppi di case basse e piccole attività commerciali. Giuseppe è uno dei promotori di Casalottilibera, un'associazione che riunisce abitanti di Casalotti, Selva Candida, Selva Nera e Pantan Monastero e che da molti anni si occupa dei problemi di viabilità di queste zone. «Oggi ci metti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

