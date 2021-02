«Wonder Woman 1984» una storia di supereroi «ideata» dagli algoritmi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Primo titolo Warner Bros uscito in contemporanea nelle sale Usa e su Hbo Max – come previsto per quasi tutto il listino Warner del 2021, mentre in Italia è disponibile per il noleggio su Amazon Prime, Apple tv, TimVision, Chili, Sky primafila e altre piattaforme e canali – Wonder Woman 1984 è la prova che il grande schermo ha, tra tutti i suoi poteri, anche quello di alleviare i difetti di un brutto film. Sarà la sala buia che favorisce … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Primo titolo Warner Bros uscito in contemporanea nelle sale Usa e su Hbo Max – come previsto per quasi tutto il listino Warner del 2021, mentre in Italia è disponibile per il noleggio su Amazon Prime, Apple tv, TimVision, Chili, Sky primafila e altre piattaforme e canali –è la prova che il grande schermo ha, tra tutti i suoi poteri, anche quello di alleviare i difetti di un brutto film. Sarà la sala buia che favorisce … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lebbrosario : @DonBastiano1 Grazie per lo spiegone. Ha ancora senso parlare di social dopo vent'anni che abitiamo su queste piatt… - lombax85 : Wonder Woman 1984. La DC si è letteralmente superata. Credo che questo film sia la più grande ****CAGATA**** mai prodotta! Bravi!!! ?? - salidaparallela : RT @RobertoMerlino1: Stasera ho rivisto per la settima volta “ The Woman in Red” . 2 risate male non fanno . Questo brano dalla colonna son… - RobertoMerlino1 : Stasera ho rivisto per la settima volta “ The Woman in Red” . 2 risate male non fanno . Questo brano dalla colonna… - virgy_rainbow : @ireirenen Sto andando a letto alle 22 da quanto son stanca. Oggi alle 23 passate mi sento: wonder woman. -