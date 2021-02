Toscani condannato a risarcire Salvini: “Pago volentieri per insultarlo” (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb – Settimana pesantina per l’ex fotografo dei Benetton Oliviero Toscani, che dopo la condanna a risarcire il senatore Gasparri, è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. Toscani dovrà risarcire Salvini Aveva definito Matteo Salvini «una p***ana da due soldi», uno che «fa i p***ini ai cretini», insultandolo durante la trasmissione di Radio 24 La Zanzara andata in onda nel dicembre del 2014. Per queste dichiarazioni nel novembre 2019 i magistrati avevano confermato in secondo grado la condanna a 8mila euro di multa, a cui si aggiungevano altri 1.500 euro di spese processuali. In quell’occasione Toscani non si era scomposto, aveva inghiottito l’amaro boccone e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb – Settimana pesantina per l’ex fotografo dei Benetton Oliviero, che dopo la condanna ail senatore Gasparri, è statoin via definitiva dalla Cassazione per diffamazione nei confronti di MatteodovràAveva definito Matteo«una p***ana da due soldi», uno che «fa i p***ini ai cretini», insultandolo durante la trasmissione di Radio 24 La Zanzara andata in onda nel dicembre del 2014. Per queste dichiarazioni nel novembre 2019 i magistrati avevano confermato in secondo grado la condanna a 8mila euro di multa, a cui si aggiungevano altri 1.500 euro di spese processuali. In quell’occasionenon si era scomposto, aveva inghiottito l’amaro boccone e ...

