Stati Uniti in balia del GELO estremo. In Texas è l'evento meteo del secolo (Di martedì 16 febbraio 2021) Gran parte d'Europa è alle prese con clima rigido, ma il Nord America non se la passa certo meglio. Una possente discesa gelida sta coinvolgendo un'ampissima porzione del territorio statunitense, arrivando a coinvolgere persino Texas e Messico. La neve sulla costa del Golfo, in TexasQuesto eccezionale affondo gelido si scontra con masse d'aria più umide e temperate in risalita dal Golfo del Messico verso la Florida e altri settori degli USA orientali. Una perturbazione viene alimentata proprio a partire dal Texas, dove cadono nevicate con temperature ben sottozero. La neve ha raggiunto anche Houston, sulla costa del Golfo, laddove il freddo ed anche le nevicate sono una rarità. La tempesta invernale produce nevicate anche sulle Grandi Pianure orientali. Il fronte perturbato non risparmiata nemmeno Oklahoma, Louisiana, Arkansas e zone ...

