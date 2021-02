Sci alpino, Marta Bassino si salva per 1 centesimo e avanza agli ottavi del Parallelo. Bene Brignone, out Vlhova! (Di martedì 16 febbraio 2021) Le qualificazioni per il Parallelo femminile dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021 hanno regalato subito grandi emozioni. La manche, unica in questo caso (e non doppia come accadeva in passato), ha visto i migliori tempi di Wendy Holdener e Meta Hrovat nei due rispettivi gruppi, ha sentenziato l’eliminazione immediata di una delle grandi favorite, Petra Vlhova, (ricordiamo che non gareggiano Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin) e ha messo sul filo del rasoio le azzurre. Sulla pista denominata “Cinque Torri” (che presentava un percorso non semplice con un discreto muro finale) le atlete sono state suddivise in due gruppi ed i migliori sedici tempi (otto del tracciato blu e otto del rosso) hanno ottenuto il pass per la finale che si disputerà sull’Olympia delle Tofane (nel tratto finale di Rumerlo) a partire dalle ore 14.00. Nel Gruppo Blu il miglior crono l’ha ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Le qualificazioni per ilfemminile dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021 hanno regalato subito grandi emozioni. La manche, unica in questo caso (e non doppia come accadeva in passato), ha visto i migliori tempi di Wendy Holdener e Meta Hrovat nei due rispettivi gruppi, ha sentenziato l’eliminazione immediata di una delle grandi favorite, Petra Vlhova, (ricordiamo che non gareggiano Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin) e ha messo sul filo del rasoio le azzurre. Sulla pista denominata “Cinque Torri” (che presentava un percorso non semplice con un discreto muro finale) le atlete sono state suddivise in due gruppi ed i migliori sedici tempi (otto del tracciato blu e otto del rosso) hanno ottenuto il pass per la finale che si disputerà sull’Olympia delle Tofane (nel tratto finale di Rumerlo) a partire dalle ore 14.00. Nel Gruppo Blu il miglior crono l’ha ...

