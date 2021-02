RC familiare | in un anno risparmiati in media 428 euro | 356 per le moto

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – A undall’introduzione dell’RC, norma che consente di assicurare i veicoli presenti nel nucleoutilizzando la classe di merito più favorevole fra quelle dei componenti della famiglia, il risparmio massimo ottenuto dagli utenti negli ultimi dodici mesi è stato del 55% per l’auto e del 50% per le. È quanto emerge da un’analisi condotta da Facile.it su un campione di oltre 1.200.000 preventivi. Guardando all’RC auto, – rileva il rapporto – chi ha potuto usufruire dei benefici della norma ha visto calare il prezzo a 356dai 784 della tariffaofferta a un automobilista in quattordicesima classe, con un risparmio pari a 428. Per l’RC, invece, il prezzo medio offerto per assicurare una due ruote ...

A un anno dall'entrata in vigore dell'RC familiare, che consente di assicurare i veicoli presenti nel nucleo familiare utilizzando la classe di merito più favorevole fra quelle dei componenti della fa ...