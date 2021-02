Pistoia | rubavano nelle auto in sosta 5 in arresto accusati di 40 colpi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I carabinieri di, al termine di indagini partite nel luglio nel 2020, hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare, di cui tre in carcere e due agli arresti domiciliari, di cinque persone. Tre delle quali residenti nel campo nomadi pistoiese di Pontelungo e due in un campo nomadi di Empoli L'articolo proviene da Firenze Post.

nelle auto parcheggiate in aree di sosta, parcheggi di B&b e ristoranti del Pistoiese, ma anche delle province di Prato , Firenze e Pisa. Per questo i carabinieri di, al termine di ...- Ladri di ruspe,escavatori e macchine operatrici nei cantieri del Pistoiese per poi rivenderli, con falsa documentazione, all'estero e in altre regioni: è con questa accusa che ...PISTOIA. A tradirli è stato un tatuaggio. Immortalato da una telecamera di sorveglianza dopo uno dei tanti colpi messi a segno. E che nella registrazione video si scorge chiaramente sul braccio che sp ...Si è conclusa oggi un'operazione dei carabinieri di Pistoia contro una banda criminale specializzata in furti nelle auto. Cinque persone sono state ...